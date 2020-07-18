В Свердловской области провели свыше 800 тысяч тестов на COVID-19

16:58 | 19.07.2020

Фото: mos.ru

По данным на 19 июля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 12464 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 11623 человека.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 810349. Обследовано всего 755711 человек.



На Среднем Урале за минувшие сутки выявили ещё 245 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 17789 человек. Из больниц в регионе выписано 170 человек. Всего на Среднем Урале вылечились 11786 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»