На Урале дети во время купания нашли гранату

16:02 | 19.07.2020

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

Накануне, 18 июля, в водоеме вблизи коллективного сада под Нижним Тагилом дети во время купания обнаружили опасную находку.



На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Взрывотехники ОМОН обследовали находку и установили, что это ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1.



С соблюдением мер предосторожности боеприпас был помещён во взрывозащитный контейнер, вывезен в безопасное место и уничтожен. В настоящее время устанавливается, каким образом он оказался в карьере.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»