В Верхней Пышме митрополит Кирилл освятил «родительский» храм

Сегодня, 19 июля, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятил храм во имя святых праведных богоотец Иоакима и Анны в Верхней Пышме.На освящении присутствовали генеральный директор УГМК Андрей Козицын и представители компании. Правящий архиерей поздравил всех с ярким событием и поблагодарил тружеников.Вновь открытому храму митрополит Кирилл передал от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла издание Нового Завета, а от себя – новописанный образ святителя Луки, архиепископа Крымского.По благословению правящего архиерея новый храм построен в честь всех родителей. Он возведён за один год силами УГМК. Его закладка состоялась 5 января 2019 года. Храм общей площадью 372 м2 разместился на площадке между девятиэтажным жилым домом и торговым центром, он может вместить в себя одновременно до 500 человек. Все работы по разработке архитектурного решения, строительного проекта и возведения здания велись специалистами УГМК.Ранее директор по строительству и инвестициям УГМК Сергей Ерыпалов отмечал: «Это уже третий храм в городе Верхней Пышме, который будет его украшать и служить на пользу людям».