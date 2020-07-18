В Екатеринбург из Азербайджана прилетели 146 россиян

14:58 | 19.07.2020

Фото: vistanews.ru

Накануне, 18 июля, в аэропорт Кольцово Екатеринбурга из Азербайджана прибыл рейс с 146 россиянами.



74 пассажира вывозного борта, прибывшего из Баку, были направлены в обсервацию до получения отрицательных тестов на коронавирус.



Остальные прибывшие граждане отправились в свои регионы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»