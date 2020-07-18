Новости дня
14:58 | 19.07.2020
Фото: vistanews.ru
В Екатеринбург из Азербайджана прилетели 146 россиян
74 пассажира вывозного борта, прибывшего из Баку, были направлены в обсервацию до получения отрицательных тестов на коронавирус.
Остальные прибывшие граждане отправились в свои регионы.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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