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14:01 | 19.07.2020
Фото: РИА Новости
Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале продолжает держаться выше единицы
Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.
Дата – количество заболевших: 16 июля – 349; 17 июля – 301; 18 июля – 259; 19 июля – 245. Сумма – 1154.
12 июля – 286; 13 июля – 218; 14 июля – 245; 15 июля – 263. Сумма – 1012.
Rt – 1154/1012 = 1,14
Напомним, Свердловская область третий день подряд занимает второе место по числу новых заражённых. Так, за минувшие сутки выявили ещё 245 случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 17789 человек.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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