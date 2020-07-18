В России заразились COVID-19 ещё 6109 человек

За последние сутки в России зарегистрировали 6109 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего диагноз COVID-19 в РФ подтвердили у 771 546 человек.Умерли в стране за сутки 95 человек с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 12 342 человека.Выздоровел ещё 3481 человек, за всё время – 550 344 человека.