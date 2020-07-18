В Екатеринбурге за сутки выявили 133 случая коронавируса

13:00 | 19.07.2020

Фото: primorsky.ru

По данным на 19 июля, в Екатеринбурге за последние сутки зарегистрировали ещё 133 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.



В Свердловской области за минувшие сутки выявили ещё 245 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 17789 человек. Из больниц в регионе выписано 170 человек. Всего на Среднем Урале вылечились 11786 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»