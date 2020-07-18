Ещё 170 свердловчан вылечились от COVID-19

12:54 | 19.07.2020

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

В Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались ещё 170 человек с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 11786 пациентов.



За минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировали ещё 245 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 17789 человек.



Состояние 182 госпитализированных оценивается как тяжелое. В состоянии средней тяжести находятся 800 человек. Остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»