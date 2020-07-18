В Екатеринбурге состоится полуфинальный матч ОЛИМП Кубка России с участием «Урала» и «Химок»

11:32 | 19.07.2020

Фото: ФК «Урал»

Сегодня, 19 июля, в Екатеринбурге футболисты «Урала» проведут полуфинальный матч ОЛИМП Кубка России с подмосковными «Химками». Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 15:00 по уральскому времени.



Победитель сыграет в финале со «Спартаком» или «Зенитом». Решающий матч турнира состоится в Екатеринбурге 25 июля.



Встречу смогут посетить 3500 болельщиков. Это владельцы сезонных абонементов и те, кто успел купить билеты. Посмотреть в прямом эфире матч получится на телеканале «Матч ТВ».



В составе «Химок» выступают сразу несколько футболистов, ранее игравших за свердловский клуб – Илья Кухарчук, Богдан Мишуков и Мохамед Конате.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»