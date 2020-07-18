5,4 млн потратят на ремонт лыжной базы в Екатеринбурге

10:47 | 19.07.2020

Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге за 5 миллионов 405 тысяч рублей отремонтируют лыжную базу «Уралмаш», расположенной на Бакинских комиссаров, 13. Соответствующий контракт опубликован на сайте госзакупок.



4 342 597 рублей потратят на капитальный ремонт кровли здания. Часть средств пойдет на ремонт фасада лыжной базы. Деньги выделят из бюджета города.



Согласно проектной документации, ремонт планируют начать уже в августе. Работы завершатся к 15 ноября 2020 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»