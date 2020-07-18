Десятки человек устроили потасовку в Екатеринбурге

10:11 | 19.07.2020

Фото: kseniya_vik / Instagram

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая потасовка. Несколько десятков человек кричали и бросалиcь друг в друга камнями.



По словам очевидцев, в конфликте участвовали около 80 человек, а брошенные ими камни попадали в припаркованные автомобили. Местные жители вызвали полицию.



В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что на место выезжали сотрудники полиции. По прибытии полицейских на место событий никого из конфликтующих сторон они там не обнаружили. Заявлений в полицию не поступало.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»