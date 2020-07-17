В Свердловской области за сутки проведено 14175 исследований проб на COVID-19

20:19 | 18.07.2020

Фото: ortalyq.kz

За сутки в Свердловской области врачи провели 14175 исследований проб на коронавирус, об этом рассказали в региональном оперштабе.



Было обследовано 13213 человек.



Всего уральские врачи провели 797885 исследований, обследовали 744088 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»