«Ельцин Центр» запретил сотрудникам обсуждать работу за пределами здания

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Екатеринбургский «Ельцин Центр» разработал для своих сотрудников инструкцию, согласно которой им нельзя обсуждать свою работу за пределами офиса.Как сообщает URA.RU, ссылаясь на собственный источник, тем, кто будет делиться информацией, грозит увольнение. Кроме того, согласно новому уставу, работники будут обязаны уведомлять руководство об участии своих родственников в коммерческой деятельности.Также в документе говорится, что «Ельцин Центр» временно переходит на четырехдневную рабочую неделю с сокращением заработной платы.