В Екатеринбурге открылся референс-центр лучевой диагностики

17:35 | 18.07.2020

Фото: super-interes.ru

Свердловский областной онкодиспансер открыл референс-центр лучевой диагностики, специалисты которого будут дистанционно консультировать врачей из других медицинских учреждений.



«Из основных [направлений работы]- это дистанционное консультирование тех исследований, которые выполнены пациенту на местах в организациях. Мы можем описывать те снимки, которые выполнены в другом учреждении, в котором, например, нет врача-рентгенолога, как часто бывает в районах», – сообщил руководитель диагностической службы онкодиспансера Виктор Кузнецов. По его словам, специалисты смогут оценивать качество снимков, сделанных пациентам с онкологическими заболеваниями, а также техническую и диагностическую точность.



Отметим, референс-центр – единое клинико-диагностическое пространство, в котором объединены знания врачей-рентгенологов со всей Свердловской области. Благодаря центру станет возможным диагноз онкозаболевания на ранних стадиях, а также возрастет доступность и качество диагностики заболеваний.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»