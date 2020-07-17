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15:55 | 18.07.2020

Фото: ekb.rbc.ru

Екатеринбургский «Автомобилист» приступил к предсезонным сборам

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» начал двухнедельные сборы перед началом сезона. Тренировки будут проходить на базе в поселке Рефтинском.

К тренировкам с командой приступили вратари Леонид Фомин, Владислав Гросс и Михаил Исаев; защитники Алексей Василевский, Никита Трямкин, Захар Арзамасцев, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Сергей Зборовский, Николай Тимашов, Александр Щемеров, Александр Севостьянов, Семен Переляев и Юрий Салов; нападающие Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Алексей Макеев, Георгий Белоусов, Станислав Бочаров, Павел Куликов, Андрей Обидин, Степан Хрипунов, Александр Протапович, Евгений Мозер, Вячеслав Литовченко, Кирилл Пилипенко, Никита Сетдиков, Илья Захаров и Илья Лоза, – говорится на сайте клуба.

«Остальные члены команды будут присоединяться к работе на сборе по мере возможности», – рассказали в пресс-службе клуба.

Добавим, накануне в Екатеринбург прибыл главный тренер «Авто» Билл Питерс, назначенный в апреле этого года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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