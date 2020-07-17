МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Свердловской области

15:41 | 18.07.2020

Фото: penzaobzor.ru

На юге Свердловской области завтра, 19 июля, ожидаются сильные дожди, местами грозы с порывами ветра до 20 м/сек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Спасатели призывают граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.



Свердловчанам стоит не забывать о правилах безопасного времяпрепровождения на водоемах и не оставлять там детей без присмотра. Также не стоит забывать правил повеления во время грозы: не пользоваться мобильными устройствами, не использовать высокие отдельно стоящие деревья в качестве укрытия, избегать вождения автомобиля во время ливней и гроз.



При возникновении происшествий стоит сообщать об этом по номеру 101 или 112.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»