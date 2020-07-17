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15:01 | 18.07.2020

Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

Сотрудники ОМОН из Екатеринбурга приняли участие в задержании мошенников

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области совместно с коллегами из Управления уголовного розыска Южного Урала задержали подозреваемых в махинациях с банковскими картами.

Об инциденте стало известно благодаря 41-летней жительнице Магнитогорска, которая обратилась в полицию с заявлением о списании с ее банковской карты 16 тысяч рублей.

Как рассказали в Управлении Росгвардии по Свердловской области, трое екатеринбуржцев приобрели у неизвестного лица реквизиты банковских карт, которые они впоследствии вводили в интернет-магазинах. В ходе обысков правоохранители изъяли множество сим-карт, банковских карт, сотовые телефоны, компьютеры.

Сейчас мошенникам инкриминируется более 100 эпизодов их преступной деятельности, ущерб от которых еще не посчитан. Также полицейские устанавливают личность организатора, указавшего реквизиты банковских карт потерпевших.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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