В Екатеринбурге открылся антикоронавирусный автокинотеатр

13:14 | 18.07.2020

Фото: krdmama.ru

В Екатеринбурге на автопарковке на Бебеля, 37 открылся автокинотеатр, способный вместить до 50 автомобилей.



Организаторы необычного кинотеатра отмечают, что посетители соблюдают социальную дистанцию и не контактируют друг с другом. Однако зрителям все равно будут выдавать защитные маски, перчатки и антисептические салфетки.



Сегодня на кинопарковке пройдет показ фильма «Арахисовый сокол», завтра, 19 июля, – «Большая игра», а 20 июля посетители смогут увидеть фильм «В погоне за ветром». Также екатеринбуржцам в кинотеатре на парковке покажут фильмы «Магазинные воришки», «Борг/Макинрой» и «Быть Астрид Линдгрен».



Известно, что автокинотеатр будет работать до 23 июля. Сеансы будут проходить ежедневно в 21:00 по местному времени.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»