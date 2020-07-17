Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 1,14

12:52 | 18.07.2020

Фото: md-gazeta.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, вновь поднялся выше допустимого значения и составил 1,14 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 15 июля – 263; 16 июля – 349; 17 июля – 301; 18 июля – 259. Сумма – 1172.



Дата – количество заболевших: 11 июля – 280; 12 июля – 286; 13 июля – 218; 14 июля – 245. Сумма – 1029.



Rt – 1172/1029=1,14



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 259 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 17 544 случая новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»