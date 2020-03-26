Скончались еще пять свердловчан с коронавирусом

12:43 | 18.07.2020

Фото: moskvalux.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано пять новых случаев смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончались 193 человека с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 17 544 случая заражения (+259 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 183 человека, в среднем – 757, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 343 человека, всего в регионе врачи вылечили 11 616 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»