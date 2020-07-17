Уральские врачи вылечили еще 343 пациента с Covid-19

12:40 | 18.07.2020

Фото: vk.com

По данным на 18 июля, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 343 человека. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 11 616.



Напомним, в Свердловской области выявлены 17 544 случая заражения (+259 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 183 человека, в среднем – 757, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано пять новых случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 193).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»