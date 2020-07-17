Новости дня
12:38 | 18.07.2020
Фото: zzackon.ru
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 117 человек
За тот же период в регионе зафиксировано 259 случаев заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 343 человека, скончались пять человек.
С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 17 544 человека. По выздоровлению выписаны 11 616 человек, 193 скончались.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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