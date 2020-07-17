В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 117 человек

12:38 | 18.07.2020

Фото: zzackon.ru

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 117 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксировано 259 случаев заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 343 человека, скончались пять человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 17 544 человека. По выздоровлению выписаны 11 616 человек, 193 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»