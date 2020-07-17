В России Covid-19 обнаружен еще у 6 234 человек

За последние сутки в России выявлено 6 234 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 124 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 490 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 247 летальных исходов, выздоровели 546 863 человека.