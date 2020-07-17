Волонтеры ищут пропавшую без вести екатеринбурженку

12:09 | 18.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 31-летней жительницы Екатеринбурга. Елена Сергеевна Петухова (Агеева) ушла из дома 12 июля и не вернулась.



Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, русые мелированные волосы, серо-зеленые глаза.



На момент пропажи была одета в серу футболку без рукавов с черным принтом, серые шорты, белые кроссовки..



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Анастасии 8-950-639-66-66.



«По данному факту в ОП 14 УМВД России по г. Екатеринбургу поступило сообщение 17.07.2020 в 21ч.10мин от родственников. В настоящее время сотрудниками полиции территориального ОВД проводится комплекс опреративно-розыскных мероприятий, направленных на установление ее места нахождения. Всем, кто располагает какой-либо информацией, о потерявшейся женщине, просим сообщить по телефону 356-42-14, либо «02», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»