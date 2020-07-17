В Екатеринбурге ребенок выпал из окна многоэтажного жилого дома

11:38 | 18.07.2020

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге ребенок выпал из окна пятого этажа многоэтажного жилого дома.



По словам читателей портала Е1, отец пострадавшего ребёнка вышел в магазин за сигаретами С матерью всё сложнее, накануне вечером её видели в состоянии алкогольного опьянения сидящей на лавочке у подъезда.



«Услышали звук глухого удара, после которого последовал очень громкий плач. Вышли на балкон, смотрим — ребенок лежит. Голова разбита, в крови. Один тапочек на козырьке подъезда лежал, второй — возле него. Соседи выбежали сразу же, вызвали скорую, она минут за пять доехала. Потом отец ребенка пришел. Он за сигаретами уходил, и пока его не было, ребенок выпал. А мама его вчера пьяная на лавочке у подъезда сидела, а рядом с ней этот малыш спал», – рассказывает очевидец произошедшего.



На место происшествия приехал реанимобиль – малыш госпитализирован в ДГКБ №9. Также прибывшие медики вызвали полицию, которая сейчас работает на месте.



По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»