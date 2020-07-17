В Свердловской области ночью горели несколько заброшенных зданий

11:28 | 18.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Свердловской области горели четыре заброшенных здания. Общая площадь горения составила 515 квадратных метров.



Первый инцидент произошел в поселке Билимбай в Первоуральском городского округе. Сообщение о возгорании не эксплуатируемого здания поступило на пульт диспетчера накануне в 22:24 по местному времени. Пожар площадью 300 квадратных метров тушили 11 спасателей и пять спецмашин. Все работы на месте происшествия завершились сегодня в 05:00 по местному времени.



Еще один пожар произошел в деревне Ретнева в Ирбитском муниципальном образовании. На площади 95 квадратных метров сгорели надворные постройки и бесхозное строение. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 01:06 по местному времени. Пожар тушили пять огнеборцев и три спецмашины. Все работы на месте происшествия завершились в 02:10 по местному времени.



В поселке Вятчино в Серовском городском округе на площади 120 квадратных метров сгорела кровля двух заброшенных зданий. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:21 по местному времени. На вызов выехали 11 спасателей на двух спецмашинах. Все работы на месте происшествия завершились в 03:40 по местному времени.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»