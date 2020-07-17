Полиция Екатеринбурга задержала вора-рецидивиста, пытавшегося украсть телевизор

11:01 | 18.07.2020

Фото: volgasib.ru

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении 27-летнего подозреваемого в многочисленных кражах местного жителя.



Инцидент, по которому удалось выявить правонарушителя, произошел 13 июля. Екатеринбуржец пытался похитить из квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажного жилого дома, телевизор.



История началась с того, что хозяин квартиры вызвал мастера для замены окон в жилище. Работник демонтировал старые конструкции и начал устанавливать новые. Когда пострадавший вошел в комнату, он обнаружил отсутствие телевизора на стене. Выглянув в окно, мужчина увидел, как неизвестные удаляются с его техникой. Догнав злоумышленников, владелец телевизора потребовал вернуть имущество. Завязалась спора, финалом которой стала угроза полицией. Тогда воры поставили телевизор и скрылись с места преступления.



Сотрудники полиции установили личность правонарушителей. Одним из участников кражи стал подозреваемым в участии еще в нескольких подобных преступных эпизодах. Предположительно, именно он за несколько дней до задержания похитил вещи своих родителей, вскрыв дверь в их квартиру. «Отвертку, с помощью которой он открыл замок, похититель заботливо положил в почтовый ящик. К ней он приложил записку для отца о том, что инструмент можно использовать для открывания двери», – добавили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Полиция задержала подозреваемого 15 июля. Как выяснилось в ходе следствия, мужчина занялся кражами, так как ему нужны были деньги на алкоголь и наркотические вещества.



На данный момент подозреваемый арестован. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»