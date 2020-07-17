В Екатеринбурге перекрыли улицу Челюскинцев из-за пожара

09:53 | 18.07.2020

Фото: Инцидент Екатеринбург/вКонтакте

В Екатеринбурге горит отдельно стоящее здание склада магазина, примыкающего к жилому дому. По предварительной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 07:46 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 26 огнеборцев на семи спецмашинах. По прибытии спасатели эвакуировали 40 жителей, из которых семеро детей.



«Для подачи воды для целей пожаротушения проложена магистральная линия от пожарного гидранта на расстоянии 250 метров от пожара, в связи с этим сотрудниками ГИБДД временно перекрыто движение транспорта по улице Челюскинцев.», – добавили в ведомстве.



Причина возгорания выясняется; работы на месте происшествия продолжаются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»