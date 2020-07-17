В Екатеринбурге пропал без вести 37-летний мужчина

09:41 | 18.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 37-летнего жителя Екатеринбурга. Александр Валерьевич Хохряков ушел из дома 9 июля и не вернулся.



Приметы: рост 178 см, плотного телосложения, короткие темно-русые волосы, карие глаза.



На момент пропажи был одет в камуфляжные штаны и куртку.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Ларисе 8-904-54-727-43.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»