За сутки в Свердловской области на коронавирус обследовано 11 тысяч человек

21:38 | 17.07.2020

Фото: recipe.ru

В Свердловской области за сутки на коронавирус протестировано 11334 человека, проведено 12200 исследований проб биоматериала, об этом рассказали в региональном оперштабе.



Всего в регионе проведено 783710 исследований, обследовано 730875 человек.



Напомним, за сутки в регионе было выявлено 301 случай заражания коронавирусом.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»