Новости дня
21:38 | 17.07.2020
Фото: recipe.ru
За сутки в Свердловской области на коронавирус обследовано 11 тысяч человек
Всего в регионе проведено 783710 исследований, обследовано 730875 человек.
Напомним, за сутки в регионе было выявлено 301 случай заражания коронавирусом.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
22:07 | 17.07.2020
РМК потратит 54 миллиарда на развитие промышленности
20:09 | 17.07.2020
Евгений Куйвашев попросил свердловчан помнить о сохраняющейся опасности из-за COVID-19
19:51 | 17.07.2020
В Екатеринбурге снова побит температурный рекорд
18:26 | 17.07.2020
В Екатеринбурге наряд ДПС задержал подозреваемого в обороте наркотиков
18:08 | 17.07.2020
Глава Минздрава РФ поддержал упразднение горздрава Екатеринбурга
17:58 | 17.07.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшего без вести пенсионера
17:48 | 17.07.2020
Пешеходам Екатеринбурга вернут переход на перекрестке Ленина – Пушкина
17:36 | 17.07.2020
В Среднеуральском монастыре напомнили о том, что митрополит Кирилл ранее поддерживал отца Сергия
17:14 | 17.07.2020
Под Березовским в ДТП попал автомобиль с шестью пассажирами
17:06 | 17.07.2020
Пермский полумарафон Забег.РФ пройдет в новом формате
16:46 | 17.07.2020
В Свердловской области в выходные ожидаются дожди и грозы
16:30 | 17.07.2020
В Екатеринбурге мать и дочь обвиняются в хищении 8,6 миллионов рублей
16:10 | 17.07.2020
На аварийном перекрестке в Екатеринбурге изменено движение транспорта
16:08 | 17.07.2020
Пермский край первым получил автобусы в рамках нацпроекта
15:48 | 17.07.2020
В Екатеринбурге закрыли парк отдыха из-за нарушения карантинных мер
15:31 | 17.07.2020
В Краснотурьинске местный житель задушил собутыльника
15:11 | 17.07.2020
В Екатеринбург прибыл главный тренер «Автомобилиста»
14:50 | 17.07.2020
В Екатеринбурге расширят дорогу на Щербакова
14:37 | 17.07.2020
В Свердловской области могут открыться частные детсады
14:27 | 17.07.2020
В свердловской деревне сгорел частный жилой дом
14:06 | 17.07.2020
За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 19 территорий Прикамья
14:02 | 17.07.2020
Пермская IT-компания вошла в топ-50 развивающихся компаний в цифровой экономике России
13:56 | 17.07.2020
Новое производство в ЗАТО Звездный позволит создать 50 рабочих мест
13:42 | 17.07.2020
Жители Полевского сравнили Куйвашева с Фургалом
13:37 | 17.07.2020
«Роснефть» и Яндекс внедряют технологию бесконтактной оплаты на АЗС сети в Челябинске
12:49 | 17.07.2020
Скончались еще девять свердловчан с коронавирусом
12:45 | 17.07.2020
Ежесуточный прирост больных коронавирусом в Прикамье превысил 2%