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21:38 | 17.07.2020

Фото: recipe.ru

За сутки в Свердловской области на коронавирус обследовано 11 тысяч человек

В Свердловской области за сутки на коронавирус протестировано 11334 человека, проведено 12200 исследований проб биоматериала, об этом рассказали в региональном оперштабе.

Всего в регионе проведено 783710 исследований, обследовано 730875 человек.

Напомним, за сутки в регионе было выявлено 301 случай заражания коронавирусом.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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