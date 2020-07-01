Свердловчане продолжают жаловаться на вонь от Среднеуральской птицефабрики

19:05 | 17.07.2020

Фото: ядоверяю.рф

Жители Свердловской области продолжают жаловаться на вонь со Среднеуральской птицефабрики. В жару неприятный запах распространился аж до Верхней Пышмы.



Как пишет ЕАН, ссылаясь на очевидцев, в +30 градусов «аромат» чувствуется даже в квартирах. Местные жители даже жаловались в администрацию города. Там оперативно отреагировали: перезвонили и сказали, что вопросом уже занимается прокуратура.



На птицефабрику «Среднеуральская» свердловчане жалуются уже давно. Недавно они писали обращение к Николаю Цуканову, где рассказали о неоднократных сбросах фекалий с птицефабрики в леса Березовского лесничества.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»