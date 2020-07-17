В Екатеринбурге наряд ДПС задержал подозреваемого в обороте наркотиков

18:26 | 17.07.2020

Фото: скриншот видео

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Екатеринбурге подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ, об этом рассказали в Отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу.



Вечером 15 июля в районе поселка Ягодный Орджоникидзевского района сотрудники ДПС заметили автомобиль Volkswagen Tiguan и попытались остановить его, но водитель ослушался полицейских и продолжил движение. Во время преследования из автомобиля вылетел белый сверток. Машина остановилась только на выезде на ЕКАД. Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем автомобиля находился 38-летний мужчина, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В свертке полиция обнаружила 1,97 граммов синтетического наркотика.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков. Ему грозит до трех лет лишения свободы.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»