Новости дня
18:08 | 17.07.2020
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Глава Минздрава РФ поддержал упразднение горздрава Екатеринбурга
Во время брифинга в Екатеринбурге он сказал, что оба медицинских ведомства выполняют одну и ту же роль, горздрав при этом дублирует полномочия областного минздрава. За счет этого создается излишняя бюрократизированность. По мнению Мурашко, чем проще выстраивается управленческая коммуникация, тем выше её эффективность.
Ранее полпред Николай Цуканов рассказал главе Минздрава России о дефиците коек в Свердловской области.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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