В Екатеринбурге ищут пропавшего без вести пенсионера

17:58 | 17.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 70-летнего жителя Екатеринбурга. Валентин Алексеевич Захаров ушел из дома 16 июля и не вернулся. Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза. В качестве особой приметы указана седая борода.



На момент пропажи был одет в черный пиджак, черные штаны, черные резиновые сапоги. При себе имелись черный рюкзак, удочка, зеленая брезентовая сумка.



Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионера, просим сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргам поискового отряда Дарье 8-932-125-91-88 и Елене 8-922-161-16-21.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»