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17:58 | 17.07.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге ищут пропавшего без вести пенсионера
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза. В качестве особой приметы указана седая борода.
На момент пропажи был одет в черный пиджак, черные штаны, черные резиновые сапоги. При себе имелись черный рюкзак, удочка, зеленая брезентовая сумка.
Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионера, просим сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргам поискового отряда Дарье 8-932-125-91-88 и Елене 8-922-161-16-21.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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