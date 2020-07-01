Пешеходам Екатеринбурга вернут переход на перекрестке Ленина – Пушкина

17:48 | 17.07.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Жителям Екатеринбурга вернут пешеходный переход на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина, но только в 2021 году. Об этом сообщил глава транспортного комитета Игорь Ощепков.



Напомним, переход от фонтана Каменный цветок закрыли ограждением почти месяц назад. С тех пор жителям приходится переходить дорогу сначала по улице Пушкина, а потом – по проспекту Ленина.



«Мероприятия по установке технических средств организации дорожного движения проводятся на основании муниципальной программы "Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения на 2017–2021 годы". В соответствии с данной программой мероприятия по организации пешеходного перехода запланированы на 2021 год», - написал Ощепков.



При этом общественник Дмитрий Калинин выразил общественное возмущение таким решением: «Для удобства пешеходов - по жаре делать крюк не ахти, особенно если ты с особенностями здоровья. Город должен быть дружественен людям. Дополнительный барьер для снижения скорости автомобилями. Число смертельных аварий у нас зашкаливает», – написал он.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»