В Среднеуральском монастыре напомнили о том, что митрополит Кирилл ранее поддерживал отца Сергия

17:36 | 17.07.2020

Фото: скриншот из видеоролика

Сторонники схимонаха Сергия на YouTube-канале Среднеуральского женского монастыря напомнили, что митрополит Кирилл Екатеринбургский и Верхотурский ранее поддерживал опального священника. Они выложили нарезку видео из разных сюжетов, в которой митрополит положительно высказывался о деятельности монастыря и самого отца Сергия.



«Это монастырь-семья. Невозможно представить себе, чтобы в этом монастыре сегодня, например, не было детей сирот, которые там воспитываются, детей из социально незащищенных семей», – такие слова митрополита Кирилла приводятся в видео-нарезке.



В другом фрагменте он назвал монастырь «большой русской семьей, по которой мы истосковались». Также священнослужитель сказал, что многие люди, приходящие в этот монастырь, находят то, что не могут найти «в миру», и назвал его «настоящим подлинным источником внутренней духовной жизни».





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