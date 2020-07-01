Под Березовским в ДТП попал автомобиль с шестью пассажирами

17:14 | 17.07.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Березовском сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали шесть человек, трое из которых – несовершеннолетние.



Инцидент, о котором идет речь произошел рано утром 17 июля на 28 км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. По предварительным данным, 18-летний водитель, двигаясь со стороны Березовского в поселок Монетный, не справился с управлением автомобиля Hyundai Solaris. В результате машина съехала с дороги в кювет и опрокинулась. Кроме водителя в машине находились шесть пассажиров.



В результате происшествия пострадали шесть человек, трое из которых – несовершеннолетние; все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Березовскую ЦГБ.



Сотрудники Госавтоинспеции выяснили, что ни один из участников ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. При этом у водителя нет водительского удостоверения – он взял машину у тети покататься, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.



В отношении правонарушителя возбуждены ряд административных дел по фактам отказа от прохождения медицинского освидетельствования, управления транспортом не пристегнутым ремнем безопасности, управления транспортом без страхового полиса, нарушения правил перевозки людей. Молодому человеку грозит арест на срок до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Тете виновника ДТП грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей за передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему права управления.



По данному факту продолжается проверка; ведется административное расследование. Автомобиль помещен на специализированную стоянку, владелец вызван на допрос.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»