В Екатеринбурге мать и дочь обвиняются в хищении 8,6 миллионов рублей

16:30 | 17.07.2020

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге ждут суда 67-летняя мать и ее 47-летняя дочь. Женщины похитили у 19 пожилых женщин более 8,6 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ранее не судимые жительницы уральской столицы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах» в зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых преступления.



Согласно версии следствия, в период с июня 2012 года по октябрь 2019 года мошенницы похищали чужое имущество: они находили потерпевших пожилых женин, мать сообщала, что на них наложена порча. Для снятия «проклятья» нужно было провести ряд манипуляций с принесенным мошенницам имуществом.



Мошенница-дочь играла роль клиентки гадалки, якобы подтверждая сверхъестественные силы матери, и убеждала пострадавших передать последней денежные средства и ценное имущество.



Так, одна из пострадавших женщин передала злоумышленницам денежные средства и драгоценности на общую сумму свыше 1,4 миллиона рублей. Другая жертва передала мошенницам деньги и драгоценности на сумму около 1,6 миллиона рублей. Потерпевшими по уголовному делу проходят 19 жительниц Екатеринбурга.



Во время обыска дома у мошенниц были найдены около двух миллионов рублей (общая сумма в российских рублях и иностранной валюте), большое количество ювелирных украшений, сотовых телефонов и сим-карт, а также медали времен Великой Отечественной войны. В гараже у задержанных стоял новый автомобиль Toyota Camry без номеров. Также полиция обнаружила набор париков разного цвета.



Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»