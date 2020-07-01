На аварийном перекрестке в Екатеринбурге изменено движение транспорта

В микрорайоне Академический на перекрестке проспекта Сахарова и улицы Вильгельма де Геннина изменено движение транспорта. Нововведение связано с повышенной аварийностью на участке.Раньше при движении по улице Сахарова со стороны Мехренцева можно было свернуть направо из среднего ряда. Согласно новым знакам, по средней полосе можно проехать лишь прямо, а поворот направо разрешен только из крайней правой полосы.Отметим, на указанном участке была повышенная аварийность: водители из среднего ряда часто сталкивались с теми, кто поворачивал на Вильгельма де Геннина со встречного направления.