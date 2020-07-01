В Краснотурьинске местный житель задушил собутыльника

15:31 | 17.07.2020

Фото: m.in-news.ru

В Краснотурьинске вынесен приговор местному жителю, который обвиняется в причинении смертельных травм своему собутыльнику.



Виктор Макаров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



Инцидент, о котором идет речь, произошел в феврале этого года. Как сообщили в свердловской прокуратуре, Макаров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступился за сожительницу, которую собутыльник обвиняемого оскорблял. Действуя умышленно, мужчина задушил знакомого. В результате у потерпевшего развилась механическая асфиксия, из-за которой он скончался.



Суд назначил Макарову наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»