В Свердловской области могут открыться частные детсады

14:37 | 17.07.2020

Фото: 2gis.ru

Свердловские власти могут разрешить возобновить работу частным детским садам без образовательной лицензии. Речь идет о центрах по присмотру и уходу за детьми.



По словам министра образования Свердловской области Юрия Биктуганова, в министерстве пришли к выводу о необходимости аудита, обеспечивающего безопасность детей в группах присмотра и ухода.



Вице-губернатор региона Павел Креков добавил, что открытие детсадов невозможно без согласования с Роспотребнадзором. А возобновление работы частных дошкольных учреждений будет рассмотрено в ближайшее время на совещании регионального оперштаба.



Добавим, в Свердловской области муниципальные детсады работают в режиме дежурных групп.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»