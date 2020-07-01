В свердловской деревне сгорел частный жилой дом

14:27 | 17.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в деревне Кадникова в Сысертском городком округе сгорел частный жилой дом.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 07:15 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали девять спасателей на трех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 10:55 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»