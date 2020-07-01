Жители Полевского сравнили Куйвашева с Фургалом

Сегодня ночью в Полевском неизвестные развесили по всему городу плакаты в поддержку главы Хабаровского края Сергея Фургала, против деятельности местного свинокомплекса, загрязняющего воздух в городе, и главы округа Сергея Поспелова. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Сысерть» во вКонтакте.Плакаты появились, в частности, на стеле у въезда в город, у знака на границе города. Одна из надписей гласит: «Куйвашев не Фургал, Фургал за народ». На стелу повесили плакат с надписью: «Полевской – младший брат Хабаровска».В адрес свинокомплекса «Полевской», который является структурным подразделением свинокомплекса «Уральский» из Богдановича, развешены плакаты «Дышите глубже. С любовью, СВИНОкомплекс». Отметим, местные жители с 2013 года жалуются на зловоние, которое создает предприятие.Главу округа Сергея Поспелова активисты назвали «позором города». С чем это связано, пока неизвестно.