Найденные под Екатеринбургом человеческие останки принадлежат детям Николая II

13:14 | 17.07.2020

Фото: tass.ru

Экспертизы подтвердили принадлежность найденных в 2007 году человеческих останков в Поросенковом логу под Екатеринбургом цесаревичу Алексею и великой княжне Марии Романовым. Об этом рассказал старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова.



«Согласно заключению молекулярно-генетических экспертиз, останки двух лиц, обнаруженных летом 2007 года недалеко от места захоронения девяти других убитых, принадлежат дочери и сыну Николая и Александры Романовых. Биологическое родство по обоим родителям установлено с максимальной вероятностью и для Алексея, и для Марии», — сообщила следователь газете «Известия».



Из-за малого количества найденных фрагментов специалисты предполагают, что рядом с местом обнаружения останков детей Романовых могут быть еще захоронения.



Напомним, последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли в Екатеринбурге в 1918 году. В начале 90-х в Поросенковом логу нашли, предположительно, останки супругов Романовых и трех их дочерей. В 2007 году там же было найдено еще одно захоронение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»