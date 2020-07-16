Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 1,1

12:59 | 17.07.2020

Фото: u-f.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, вновь поднялся выше допустимого значения и составил 1,09 балла, что выше вчерашнего значения на 0,1 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 14 июля – 245; 15 июля – 263; 16 июля – 349; 17 июля – 301. Сумма – 1158.



Дата – количество заболевших: 10 июля – 275; 11 июля – 280; 12 июля – 286; 13 июля – 218. Сумма – 1059.



Rt – 1158/1059=1,09



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 301 новый случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 17 285 случаев новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»