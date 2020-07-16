Скончались еще девять свердловчан с коронавирусом

12:49 | 17.07.2020

Фото: themoscowtimes.com

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано девять новых случаев смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончались 188 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 17 285 случаев заражения (+301 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 187 человек, в среднем – 828, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 336 человек, всего в регионе врачи вылечили 11 273 пациента с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»