Уральские врачи вылечили еще 336 пациентов с Covid-19

12:45 | 17.07.2020

Фото: belnaviny.by

По данным на 17 июля, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 336 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 11 273.



Напомним, в Свердловской области выявлены 17 285 случаев заражения (+301 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 187 человек, в среднем – 828, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано девять новых случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 188).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»