В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 185 человек

12:41 | 17.07.2020

Фото: shipovnik.ua

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 185 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксирован 301 случай заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 336 человек, скончались девять человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 17 285 человек. По выздоровлению выписаны 11 273 человека, 188 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»