В России выявили еще 6 406 случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 681 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 759 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 123 летальных исхода, выздоровели 539 373 человека.