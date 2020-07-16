В Свердловской области мошенница похитила около 10 миллионов рублей

11:29 | 17.07.2020

Фото: rusunion.com

В ЗАТО Лесной осудят мошенницу, похитившую у более 100 граждан около 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Ранее не судимая жительница Лесного 1966 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



Согласно версии следствия, с октября 2018 года по август 2019 года обвиняемая – индивидуальный предприниматель в сфере туризма, – не имея возможности исполнить принятые на себя обязательства по предоставлению определенных туристических услуг, получила от жителей города денежные средства на общую сумму более 9,7 миллионов рублей. Потерпевшими по уголовному делу проходят 108 граждан.



Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в горсуд Лесного. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.







Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»